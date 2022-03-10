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Факти / Україна

Під Броварами ліквідовано командира танкового полку РФ Захарова

Валентина Летяк редакторка стрічки
Путін і Захаров

Напередодні під час боїв поблизу Броварів (Київської області) ЗСУ знищили бальйонно-тактичну групу 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу РФ, а разом з нею ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

– В результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони, – повідомляє українська розвідка.

У 2016 році Захаров, ще майором, отримав орден від Путіна.

У Броварському районі на території трьох громадах – Калитянської, Великодимерської та Баришівської – ситуація залишається дуже напруженою.

Фото: ЗСУ

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