Під Броварами ліквідовано командира танкового полку РФ Захарова

Напередодні під час боїв поблизу Броварів (Київської області) ЗСУ знищили бальйонно-тактичну групу 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу РФ, а разом з нею ліквідовано командира полку полковника А.Захарова.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

– В результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони, – повідомляє українська розвідка.

У 2016 році Захаров, ще майором, отримав орден від Путіна.

У Броварському районі на території трьох громадах – Калитянської, Великодимерської та Баришівської – ситуація залишається дуже напруженою.

Фото: ЗСУ