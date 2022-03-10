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Україна відбила у Росії найновіший самохідний ЗРГК Панцир-С1

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Україна відбила у Росії найновіший самохідний ЗРГК Панцир-С1

Сили спеціальних операцій Збройних сил України відвоювали у загарбників з Росії новий самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1.

Про це повідомила пресслужба ССО.

– ССО працюють. Ще одна успішна операція, ще один “особливий” трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1, – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінці Командування СЗГ у соцмережах.

Нагадаємо, з початку війни українським захисникам вдалося знищити щонайменше два такі ж ЗРГК, один – відібрати.

Панцир-С1 – це найновіший самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Його можна застосовувати на суші та на військових кораблях.

Цей ЗРГК оснащений сучасним обладнанням та озброєнням для поразки цілей у повітрі. Під час опрацювання його називали Тунгуською.

За відкритими даними, у військових РФ загалом є не менше 68 таких комплексів.

Експортна ціна такого Панцира може сягати $20 млн.

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