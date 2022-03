Втомилися слухати нісенітницю: представники країн ОБСЄ пішли під час виступу РФ

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк повідомив, що представники країн ОБСЄ почали масово виходити із зали під час виступу представника Російської Федерації.

Постійний представник ЄС в ОБСЄ Раса Остраускайте також опублікувала відео з виходом представників країн в ОБСЄ із зали та повідомила, що ЄС та однодумці пішли під час виступу Росії на знак солідарності з Україною.

EU and Likeminded joined a #WalkOut from today’s @OSCE #PC in solidarity with Ukraine.#FactsMatter #StandWithUkraine #StopRussianAggression #OSCE4Ukraine pic.twitter.com/AZ7D4S1JtN

— Rasa Ostrauskaite (@RasaOstrauskai2) March 10, 2022