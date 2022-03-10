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Втомилися слухати нісенітницю: представники країн ОБСЄ пішли під час виступу РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
ОБСЄ

Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк повідомив, що представники країн ОБСЄ почали масово виходити із зали під час виступу представника Російської Федерації.

– Постійна рада ОБСЄ втомилася слухати рашистську нісенітницю про “твердиню націоналістів” у пологовому будинку, “секретні біологічні лабораторії”, “розробку брудної бомби” тощо. Російського постпреда залишили в залі майже наодинці з його фейками, – повідомив Цимбалюк 10 березня у себе в Twitter і прикріпив відео, що підтверджує його слова.

Постійний представник ЄС в ОБСЄ Раса Остраускайте також опублікувала відео з виходом представників країн в ОБСЄ із зали та повідомила, що ЄС та однодумці пішли під час виступу Росії на знак солідарності з Україною.

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