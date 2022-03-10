США – до Росії: Вам ніколи не вдасться встановити сферу впливу в Україні

Місія США в ОБСЄ закликає Росію покласти край загарбницькій війні на території України.

– Це має закінчитися зараз. РФ ніколи не вдасться встановити сферу впливу, якої так відчайдушно прагне її лідер. Продовження цієї війни принесе тільки нові страждання Україні і принесе руйнування Росії, – підкреслив посол Майкл Карпентер 10 березня.

Він уточнив, що хотів би приділити кілька хвилин обговоренню того, як могла б виглядати російська окупація чи захоплення України.

Карпентер нагадав, що з 2014 року надійшли десятки, якщо не сотні повідомлень про звірства, вчинені Росією та її маріонетками у підконтрольних Кремлю частинах Донбасу та Криму.

– Є варті довіри повідомлення про насильницькі зникнення і викрадення дисидентів, представників релігійних та етнічних меншин та інших осіб, які наважуються висловлювати невдоволення злочинним правлінням Росії. Систематичні репресії проти релігійних та етнічних меншин, тортури та довільне ув’язнення стали звичайним явищем, – перерахував він.

Посол повідомив, що у в’язницях та неофіційних місцях утримання під вартою в так званих ДНР/ЛНР ще до нового російського вторгнення проросійські сили систематично били і піддавали затриманих фізичним та психологічним тортурам, влаштовували інсценовані страти, чинили акти сексуального насильства, а також використовували примусову працю.

– За даними ООН, жінки та чоловіки є жертвами сексуального насильства, у тому числі зґвалтування, погроз зґвалтування, погроз кастрації, умисного пошкодження статевих органів, погроз сексуального насильства над членами сім’ї, сексуальних домагань, примусу до перегляду сексуального насильства над іншими, примусу до проституції і приниження, – сказав він.

На окупованих територіях на Донбасі та в Криму також обмежили свободу вираження думок на вулицях, у ЗМІ та в інтернеті.

Російські агресори активно перешкоджають міжнародним організаціям, які намагаються надати гуманітарну допомогу місцевому населенню “в цинічному прагненні очорнити Україну”, додав посол.