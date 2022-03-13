Кремль може припинити війну в Україні вже через один-півтора місяці, після чого Путін погодиться на реальні переговори.

Таке припущення ввечері 12 березня в ефірі українського телеканалу висловив радник керівника ОП Олексій Арестович.

На його переконання, путінські загарбники оберуть варіант позиційної оборони вже у середині квітня. Саме тоді розпочнеться той перговорний процес, який і зможе завершити війну в Україні.

– Десь початок квітня, 7-10, буде перехід до позиційної оборони. І почнуться реальні переговори, де вони вже не вийожуватимуться, а будуть шовковими та пухнастими зайчиками. Благатимуть про одне: дайте вивести війська, не добивайте остаточно. А чи приймемо ми ці умови – ми ще подивимося, – підкреслив Арестович.

Він також переконаний, що Росія намагається знайти резерв і “підготуватися” до другої спроби наступу на Україну.

Водночас у позиційній обороні, додав Олексій Арестович, війська РФ можуть протриматися максимум місяць.