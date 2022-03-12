На Чернігівщині звільнили два населені пункти, захопили понад 10 одиниць техніки РФ

На Чернігівщині в суботу, 12 березня, вдалося звільнити від російських агресорів ще два населені пункти. Відбило українські н.п. оперативне командування Північ.

Тим часом Міноборони України повідомляє, що противнику завадили встановити понтонну переправу, його наміри щодо просування у бік Києва – стримали.

– Як результат – маємо у трофеях техніки ворога понад 10 одиниць, – сказано у повідомленні.

Водночас російські загарбники продовжують завдавати по населених пунктах Чернігівської області ракетно-бомбових ударів – це відбувається в тих областях, де мешкає мирне населення.

– Інженерними підрозділами оперативного командування Північ сьогодні ліквідовано одну таку бомбу, яку було скинуто поруч із населеним пунктом. Завдяки вправним діям наших саперів авіабомба ФАБ-500 (500 кг у тротиловому еквіваленті) була знешкоджена, – йдеться у повідомленні.