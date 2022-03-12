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Факти / Україна

Пошкоджену інфраструктуру Чорнобильської АЕС ремонтує Укренерего

Анастасія Гевко редакторка стрічки
ЧАЕС

Національна енергетична компанія Укренерго повідомила, що проводить ремонтні роботи щодо відновлення енергопостачання знеструмленого з 9 березня майданчика Чорнобильської АЕС.

– Укренерго працює над відновленням енергоживлення ЧАЕС. Роботи продовжуються. Про результати повідомимо, – цитує повідомлення Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, Чорнобильська АЕС і зона відчуження виявилися знеструмленими внаслідок обстрілу російськими загарбниками.

На даний момент майданчик ЧАЕС та зона відчуження постачаються електроенергією завдяки роботі дизель-генераторів.

Енергоатом повідомляв, що основна проблема із знеструмленою ЧАЕС полягає у відсутності охолодження відпрацьованого ядерного палива. Це серйозно загрожує ядерній безпеці.

Раніше визнали фейком інформацію про проведення ремонтних робіт білоруськими енергетиками на Чорнобильській АЕС.

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Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Pixabay

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