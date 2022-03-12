Ніякої “ХНР”: Херсонська облрада ухвалила рішення на екстреній нараді

У суботу, 12 березня, Херсонська обласна рада зібралася на екстрене засідання через інформацію про те, що російські загарбники хочуть провести так званий референдум щодо створення “Херсонської народної республіки” на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Як повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Рибалко, депутати на нараді відкинули ідею створення “ХНР”.

– Відбулося екстрене засідання сесії Херсонської обласної ради. Засідання проходило у режимі Zoom, що передбачено регламентом. Сесія 44 голосами ухвалила звернення про те, що Херсонщина – це Україна. Наша країна – цілісна та єдина. Все буде Україною! – написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, після новини про так званий “референдум” про створення “Херсонської народної республіки”, українці на Херсонщині вийшли на площу Свободи з плакатами: Нас не здолати. Україна переможе; Ми – українці, не кацапські раби.

На сьогоднішній день Херсон – єдине велике українське місто, яке опинилося під тимчасовою окупацією Російської Федерації.

Техніка російських агресорів стоїть під будівлею облдержадміністрації, а залізничний вокзал та морський порт знаходяться під контролем загарбників.