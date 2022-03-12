Жителі тимчасово окупованого міста Херсон продовжують щодня виходити на вулиці та боротися з російськими окупантами.

У суботу, 12 березня, після новини про так званий “референдум” про створення “Херсонської народної республіки”, українці вийшли на на площу Свободи з плакатами: Нас не здолати. Україна переможе; Ми – Українці, не кацапські раби.

Нагадаємо, що наразі Херсон є єдиним великим українським містом, яке опинилося під тимчасовою окупацією Росії. Перед будівлею обласної держадміністрації стоїть військова техніка РФ, а залізничний вокзал та морський порт перебувають під контролем загарбників.

12 березня стало відомо, що російські агресори хочуть провести референдум щодо створення “ХНР” у Херсонській області. За словами депутата облради Сергія Хланя, йому телефонували окупанти та пропонували співпрацю.

Хлань звернувся до всіх депутатів Херсонської обласної ради, наголосивши на тому, що створення “ХНР” перетворить край на безнадійну діру без життя і майбутнього.

Він закликав колег увійти в історію України не зрадниками, які нікому не потрібні, а дійсно громадянами, чиї імена будуть пам’ятати наступні покоління.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, у Херсоні окупанти готують чергову постановку за старими сценаріями.

– За методичкою 2014 року, РФ відчайдушно намагається провести бутафорський “референдум” за “народну республіку” в Херсоні. Підтримка серед людей нульова, тому це повна фікція. Проти РФ мають бути введені жорсткі санкції в разі втілення цих планів, – написав він.