В результаті нападу на Україну, російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих “ДНР” і “ЛНР” – на велику ізольовану від усього світу зону. Про це під час свого нічого відеозвернення 13 березня заявив Президент України Володимир Зеленський.

За словами Президента, із РФ масово виїжджають фахівці, айтішніки, бізнесмени, артисти, які можуть дати собі раду на глобальному ринку й не готові миритися з відсутністю свободи слова.

Росія втрачає мізки. Втрачає таланти. Втрачає гроші. Але якщо це відбувається з Росією, то що ж чекає на так звані “днр” і “лнр”? На їхні аналоги? Тільки повна деградація, – наголосив він.

Зеленський запевнив, що не стане применшувати загрозу чи прибільшувати здобутки, закликав триматися і додав:

Ми зараз маємо найбільшу в історії України підтримку світом наших прагнень і нашої незалежності. Можна взяти опитування громадської думки в будь-якій країні – і побачимо, що Україна – в лідерах тих, кому симпатизують, кого підтримують. А Росія – не просто серед ворогів. А навіть більший ворог, більше зло, ніж Північна Корея.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у суботу, 12 березня, зустрівся із представниками іноземних ЗМІ, з якими обговорив ситуацію навколо війни, яку розв’язала проти нашої країни путінська Росія.

Серед іншого президент розповів про перемовини з РФ, підтримку Європи та світу, закриття неба над Україною та що означатиме для України перемога у цій війні.