Президент України Володимир Зеленський у суботу, 12 березня, зустрівся із представниками іноземних ЗМІ, з якими обговорив ситуацію навколо війни, яку розв’язала проти нашої країни путінська Росія.
Серед іншого президент розповів про перемовини з РФ, підтримку Європи та світу, закриття неба над Україною та що означатиме для України перемога у цій війні.
Факти ICTV зібрали ключові заяви глави Української держави Володимира Зеленського.
- Про перемовини з Путіним
Зеленський заявив, що за останні два роки Україна навіть не десятки разів зверталась до Росії з ініціативою перемовин, але РФ жодного разу не підтвердила можливість зустрічі.
- Про ймовірність, що російські війська зайдуть до Києва
Президент Володимир Зеленський вважає, що російські війська зможуть зайти в Київ, лише якщо знищать усіх українців у місті.
— Якщо вони будуть робити килимові бомбардування, і вирішать стерти, просто стерти історичну пам’ять всього цього регіону – історію Київської Русі, історію Європи – вони зайдуть у Київ.
Президент наголосив, що загарбникам доведеться там жити самим, бо друзів серед українців вони точно не знайдуть.
- Про успішну евакуацію
Вивезти людей з деяких міст вдалося лише завдяки тому, що серед них були іноземні студенти, адже росіяни не надають зелених коридорів просто з гуманітарних цілей.
За весь час війни до Маріуполя вдалося відправити всього п’ять великих гумконвоїв. Загарбники діють дуже прагматично.
- В Україні більше немає кількох містечок
За словами глави держави, в Україні фронт скрізь. Війна забрала кілька маленьких міст та людей. Їх більше немає.
- Альтернатива закритому небу
Зеленський заявив, що Україна має опрацьовані варіанти постачання протиракетної оборони та літаків, що має стати альтернативою закриття неба силами НАТО.
— Існує декілька можливостей закрити небо. Зокрема, можна поставити в Україну протиракетну оборону. І ми не просто закликаємо зробити це. Україна знайшла в кількох країнах світу, де це знаходиться, аж до складів. Ми не просто питали – допоможіть нам, ми питали саме тих, хто має ці можливості,- заявив Зеленський.
Президент України підкреслив, що Україна готова оплатити цю військову техніку. За його словами, аналогічна ситуація й з літаками.
- Про перемовини з Росією
Група українців і російських представників обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми.
За словами Зеленського, окрім РФ гарантії безпеки повинні запропонувати і інші лідери.
- Те, що в Україні сьогодні, буде у Європі завтра
Зеленський підкреслив, що люди виходять на площі по всьому світу не просто так – вони знають і заявляють, що Європа та світ повинні робити більше, щоб зупинити війну.
Він підкреслив, що “Україна сьогодні – це відображення того, що думають вільні люди всього світу”.
- Про відсутність узгодженої позиції щодо України в НАТО
Узгодженої позиції для того, щоб взяти Україну в НАТО, не було і немає.
— Навіть в таких дрібницях, як закриття неба. У таких дрібницях, я вважаю, для лідерів НАТО і таких важливих речах для українців, як закрите небо, узгодженої позиції немає, – каже Зеленський.
Він наголосив, що якби Україна була членом Альянсу, то він би відстоював права і свободи громадян світу так, як це роблять українці.
- Підписання “гарантій безпеки” із серйозними державами
Зеленський хоче після війни в України укласти новий документ, в якому будуть прописані гарантії безпеки для держави. Підписати документ він планує із серйозними країнами, зокрема, із сусідніми.
- Про військовополонених росіян
За словами глави держави, в Україні наразі приблизно 500-600 військовополонених із Росії. Багато з них переховуються, тому точна цифра відсутня.
- Про російських військових
Чимало російських військових, що прибули воювати проти України, не розуміють, куди приїхали і повторюють гасла російської пропаганди про якийсь фашизм.
Президент наголосив, що не радіє загибелі понад 12 тис. російських військових в Україні.
- Про перемогу України та поразку Росії
Зеленський вважає головною метою України у війні з Російською федерацією – перемогу задля збереження вільної української нації.
— Ми не спроможні жити та підіймати щоденно російський прапор, співати гімн цієї держави – ми себе з’їмо зсередини. Це вже не життя – це муки. Тому ти відстоюєш своє право та свободу. Це буде така в’язниця без ґрат. Ти повинен бути вільною людиною, – зазначив він.
Він підкреслив, що російська влада вже історично програла війну. На його думку, відтепер кожному росіянину, який перебуватиме в будь-якій іноземній державі, буде соромно казати, звідки він родом.