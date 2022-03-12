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Факти / Україна / Політика

Російська влада вже історично програла війну: ключові заяви Зеленського іноземним ЗМІ

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 12 березня, зустрівся із представниками іноземних ЗМІ, з якими обговорив ситуацію навколо війни, яку розв’язала проти нашої країни путінська Росія.

Серед іншого президент розповів про перемовини з РФ, підтримку Європи та світу, закриття неба над Україною та що означатиме для України перемога у цій війні.

Факти ICTV зібрали ключові заяви глави Української держави Володимира Зеленського.

  • Про перемовини з Путіним

Зеленський заявив, що за останні два роки Україна навіть не десятки разів зверталась до Росії з ініціативою перемовин, але РФ жодного разу не підтвердила можливість зустрічі.

  • Про ймовірність, що російські війська зайдуть до Києва

Президент Володимир Зеленський вважає, що російські війська зможуть зайти в Київ, лише якщо знищать усіх українців у місті.

— Якщо вони будуть робити килимові бомбардування, і вирішать стерти, просто стерти історичну пам’ять всього цього регіону – історію Київської Русі, історію Європи – вони зайдуть у Київ.

Президент наголосив, що загарбникам доведеться там жити самим, бо друзів серед українців вони точно не знайдуть.

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  • Про успішну евакуацію

Вивезти людей з деяких міст вдалося лише завдяки тому, що серед них були іноземні студенти, адже росіяни не надають зелених коридорів просто з гуманітарних цілей.

За весь час війни до Маріуполя вдалося відправити всього п’ять великих гумконвоїв. Загарбники діють дуже прагматично.

  • В Україні більше немає кількох містечок

За словами глави держави, в Україні фронт скрізь. Війна забрала кілька маленьких міст та людей. Їх більше немає.

  • Альтернатива закритому небу

Зеленський заявив, що Україна має опрацьовані варіанти постачання протиракетної оборони та літаків, що має стати альтернативою закриття неба силами НАТО.

— Існує декілька можливостей закрити небо. Зокрема, можна поставити в Україну протиракетну оборону. І ми не просто закликаємо зробити це. Україна знайшла в кількох країнах світу, де це знаходиться, аж до складів. Ми не просто питали – допоможіть нам, ми питали саме тих, хто має ці можливості,- заявив Зеленський.

Президент України підкреслив, що Україна готова оплатити цю військову техніку. За його словами, аналогічна ситуація й з літаками.

  • Про перемовини з Росією

Група українців і російських представників обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми.

За словами Зеленського, окрім РФ гарантії безпеки повинні запропонувати і інші лідери.

  • Те, що в Україні сьогодні, буде у Європі завтра

Зеленський підкреслив, що люди виходять на площі по всьому світу не просто так – вони знають і заявляють, що Європа та світ повинні робити більше, щоб зупинити війну.

Він підкреслив, що “Україна сьогодні – це відображення того, що думають вільні люди всього світу”.

  • Про відсутність узгодженої позиції щодо України в НАТО

Узгодженої позиції для того, щоб взяти Україну в НАТО, не було і немає.

— Навіть в таких дрібницях, як закриття неба. У таких дрібницях, я вважаю, для лідерів НАТО і таких важливих речах для українців, як закрите небо, узгодженої позиції немає, – каже Зеленський.

Він наголосив, що якби Україна була членом Альянсу, то він би відстоював права і свободи громадян світу так, як це роблять українці.

Володимир Зеленський

  • Підписання “гарантій безпеки” із серйозними державами

Зеленський хоче після війни в України укласти новий документ, в якому будуть прописані гарантії безпеки для держави. Підписати документ він планує із серйозними країнами, зокрема, із сусідніми.

  • Про військовополонених росіян

За словами глави держави, в Україні наразі приблизно 500-600 військовополонених із Росії. Багато з них переховуються, тому точна цифра відсутня.

  • Про російських військових

Чимало російських військових, що прибули воювати проти України, не розуміють, куди приїхали і повторюють гасла російської пропаганди про якийсь фашизм.

Президент наголосив, що не радіє загибелі понад 12 тис. російських військових в Україні.

  • Про перемогу України та поразку Росії

Зеленський вважає головною метою України у війні з Російською федерацією – перемогу задля збереження вільної української нації.

— Ми не спроможні жити та підіймати щоденно російський прапор, співати гімн цієї держави – ми себе з’їмо зсередини. Це вже не життя – це муки. Тому ти відстоюєш своє право та свободу. Це буде така в’язниця без ґрат. Ти повинен бути вільною людиною, – зазначив він.

Він підкреслив, що російська влада вже історично програла війну. На його думку, відтепер кожному росіянину, який перебуватиме в будь-якій іноземній державі, буде соромно казати, звідки він родом.

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Фото: Офіс президента

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