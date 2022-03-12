Президент України Володимир Зеленський у суботу, 12 березня, зустрівся із представниками іноземних ЗМІ, з якими обговорив ситуацію навколо війни, яку розв’язала проти нашої країни путінська Росія.

Серед іншого президент розповів про перемовини з РФ, підтримку Європи та світу, закриття неба над Україною та що означатиме для України перемога у цій війні.

Факти ICTV зібрали ключові заяви глави Української держави Володимира Зеленського.

Про перемовини з Путіним

Зеленський заявив, що за останні два роки Україна навіть не десятки разів зверталась до Росії з ініціативою перемовин, але РФ жодного разу не підтвердила можливість зустрічі.

Про ймовірність, що російські війська зайдуть до Києва

Президент Володимир Зеленський вважає, що російські війська зможуть зайти в Київ, лише якщо знищать усіх українців у місті.

— Якщо вони будуть робити килимові бомбардування, і вирішать стерти, просто стерти історичну пам’ять всього цього регіону – історію Київської Русі, історію Європи – вони зайдуть у Київ.

Президент наголосив, що загарбникам доведеться там жити самим, бо друзів серед українців вони точно не знайдуть.

Про успішну евакуацію

Вивезти людей з деяких міст вдалося лише завдяки тому, що серед них були іноземні студенти, адже росіяни не надають зелених коридорів просто з гуманітарних цілей.

За весь час війни до Маріуполя вдалося відправити всього п’ять великих гумконвоїв. Загарбники діють дуже прагматично.

В Україні більше немає кількох містечок

За словами глави держави, в Україні фронт скрізь. Війна забрала кілька маленьких міст та людей. Їх більше немає.

Альтернатива закритому небу

Зеленський заявив, що Україна має опрацьовані варіанти постачання протиракетної оборони та літаків, що має стати альтернативою закриття неба силами НАТО.

— Існує декілька можливостей закрити небо. Зокрема, можна поставити в Україну протиракетну оборону. І ми не просто закликаємо зробити це. Україна знайшла в кількох країнах світу, де це знаходиться, аж до складів. Ми не просто питали – допоможіть нам, ми питали саме тих, хто має ці можливості,- заявив Зеленський.

Президент України підкреслив, що Україна готова оплатити цю військову техніку. За його словами, аналогічна ситуація й з літаками.

Про перемовини з Росією

Група українців і російських представників обговорюють ті чи інші питання. Зараз вони почали про щось говорити, а не кидати тільки ультиматуми.

За словами Зеленського, окрім РФ гарантії безпеки повинні запропонувати і інші лідери.

Те, що в Україні сьогодні, буде у Європі завтра

Зеленський підкреслив, що люди виходять на площі по всьому світу не просто так – вони знають і заявляють, що Європа та світ повинні робити більше, щоб зупинити війну.

Він підкреслив, що “Україна сьогодні – це відображення того, що думають вільні люди всього світу”.

Про відсутність узгодженої позиції щодо України в НАТО

Узгодженої позиції для того, щоб взяти Україну в НАТО, не було і немає.

— Навіть в таких дрібницях, як закриття неба. У таких дрібницях, я вважаю, для лідерів НАТО і таких важливих речах для українців, як закрите небо, узгодженої позиції немає, – каже Зеленський.

Він наголосив, що якби Україна була членом Альянсу, то він би відстоював права і свободи громадян світу так, як це роблять українці.

Підписання “гарантій безпеки” із серйозними державами

Зеленський хоче після війни в України укласти новий документ, в якому будуть прописані гарантії безпеки для держави. Підписати документ він планує із серйозними країнами, зокрема, із сусідніми.

Про військовополонених росіян

За словами глави держави, в Україні наразі приблизно 500-600 військовополонених із Росії. Багато з них переховуються, тому точна цифра відсутня.

Про російських військових

Чимало російських військових, що прибули воювати проти України, не розуміють, куди приїхали і повторюють гасла російської пропаганди про якийсь фашизм.

Президент наголосив, що не радіє загибелі понад 12 тис. російських військових в Україні.

Про перемогу України та поразку Росії

Зеленський вважає головною метою України у війні з Російською федерацією – перемогу задля збереження вільної української нації.

— Ми не спроможні жити та підіймати щоденно російський прапор, співати гімн цієї держави – ми себе з’їмо зсередини. Це вже не життя – це муки. Тому ти відстоюєш своє право та свободу. Це буде така в’язниця без ґрат. Ти повинен бути вільною людиною, – зазначив він.

Він підкреслив, що російська влада вже історично програла війну. На його думку, відтепер кожному росіянину, який перебуватиме в будь-якій іноземній державі, буде соромно казати, звідки він родом.