На Сумщині російські загарбники обкрадають будинки, школи та дитсадки

Служба безпеки України перехопила розмови загарбників із Російської Федерації, які перебувають на Сумщині. Судячи з їхніх слів, вони займаються мародерством у будинках, дитсадках, школах та магазинах.

– На цих плівках чути, як російські окупанти на Сумщині грабують магазини та навіть будинки українців. Шукають цигарки, алкоголь та ласощі, виносять із приміщень ноутбуки, телевізори та іншу техніку, а самі будинки спалюють. У пошуках “трофеїв” розбивають школи та дитсадки; знімають колеса з автомобілів, щоб доставити додому, – йдеться у повідомленні, опублікованому СБУ 13 березня.

Також повідомляється, що агресори з РФ шукають солодощі – зокрема вони пограбували магазин і дивуються тому, наскільки смачне в Україні морозиво.

– Воно таке ох***не! Пацани магазин грюкнули, принесли морозиво! Я його їв, таке ох***не морозиво! – сказав російських загарбник.

Його рідня у відповідь поскаржилася, що у них тепер не показуватимуть прем’єр-лігу по телебаченню і висловили надію, що від РФ відвернулися лише США та Європа.