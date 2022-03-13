На Сумщині російські загарбники обкрадають будинки, школи та дитсадки

Служба безпеки України перехопила розмови загарбників із Російської Федерації, які перебувають на Сумщині. Судячи з їхніх слів, вони займаються мародерством у будинках, дитсадках, школах та магазинах.
– На цих плівках чути, як російські окупанти на Сумщині грабують магазини та навіть будинки українців. Шукають цигарки, алкоголь та ласощі, виносять із приміщень ноутбуки, телевізори та іншу техніку, а самі будинки спалюють. У пошуках “трофеїв” розбивають школи та дитсадки; знімають колеса з автомобілів, щоб доставити додому, – йдеться у повідомленні, опублікованому СБУ 13 березня.
Також повідомляється, що агресори з РФ шукають солодощі – зокрема вони пограбували магазин і дивуються тому, наскільки смачне в Україні морозиво.
– Воно таке ох***не! Пацани магазин грюкнули, принесли морозиво! Я його їв, таке ох***не морозиво! – сказав російських загарбник.
Його рідня у відповідь поскаржилася, що у них тепер не показуватимуть прем’єр-лігу по телебаченню і висловили надію, що від РФ відвернулися лише США та Європа.
– А це все-таки не весь світ. Так, не весь. Нарешті можна розраховувати на дружню підтримку Північної Кореї. Але навряд чи вона допоможе їм. Бо за дикі вчинки доведеться відповідати за законами цивілізованого світу. Повністю! – наголосили у СБУ.