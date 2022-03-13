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Розвідка: РФ продовжує вербувати найманців у Сирії та Лівії

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Розвідка: РФ продовжує вербувати найманців у Сирії та Лівії

Російська Федерація продовжує вербувати найманців у Сирії та Лівії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

– Путінська Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор). Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу Хмейм двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабази Чкаловський, Московська обл, – сказано у повідомленні 13 березня.

Як уточнюється, останніми днями Росія вже зібрала тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ.

Зокрема, йдеться про членів так званого Ополчення національної оборони та підрозділів 5-го корпусу ЗС Сирії.

– Передбачається, що сирійці будуть використовувати проти українців важку артилерію та снайперську зброю. Також підтверджено інформацію про підготовку Росією найманців з Лівії для залучення до бойових дій в Україні. Росія виплачуватиме іноземним найманцям щомісячну зарплату від 300 до 600 доларів США, – сказано у повідомленні.

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