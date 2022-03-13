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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Мінфін РФ визнав, що втрачено доступ до половини російського золотовалютного резерву

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Мінфін РФ визнав, що втрачено доступ до половини російського золотовалютного резерву

Через санкції Євросоюзу, США та їхніх союзників половина золотовалютного резерву РФ виявилася заблокованою – це близько $300 млрд із $640 млрд.

– Це приблизно половина цих резервів, які ми мали. У нас загальний обсяг резервів близько $640 млрд, близько $300 млрд резервів тепер перебуває в стані, в якому ми не можемо їх використати, – цитують росЗМІ главу російського мінфіну Антона Силуанова.

Він також повідомив, що частина російських золотовалютних резервів зберігається в юанях, і країни Заходу закликають Китай також обмежити доступ до цієї валюти.

– Ми бачимо, який тиск чиниться з боку західних країн на Китай для того, щоб обмежити взаємну торгівлю з Китаєм. Безумовно, чиниться тиск на те, щоб обмежити доступ до тих резервів, які розміщені у нас у юанях, – розповів Сілуанов.

Він висловив сподівання, що “партнерські відносини” Росії з Китаєм дозволять країнам зберегти колишню співпрацю.

Також глава Мінфіну РФ додав, що через заморожування резервів у Росії виникли проблеми з виконанням зобов’язань, зокрема боргових. У зв’язку з цим Кремль планує обслуговувати частину свого суверенного боргу рублях.

– Нам потрібно оплачувати критичний імпорт. Продовольство, медикаменти, низку інших життєво необхідних товарів. Але – ще раз повторю – борги, які ми повинні платити в країни, які недружньо сприйняли Російську Федерацію і зробили такі обмеження на використання золотовалютних резервів – саме в ці країни ми оплачуватимемо борги у рубльовому еквіваленті, – заявив Силуанов.

Нагадаємо, Євросоюз 27 лютого запровадив черговий пакет економічних санкцій проти Росії через війну, яку вона розв’язала в Україні. Ці обмеження, серед іншого, включали блокування операцій, пов’язані з управлінням резервами російського центрального банку.

Наступного дня до жорстких санкцій приєдналися Британія, США, Швейцарія та Японія.

Через війну Росія втратила доступ до частини своїх резервів, розташованих у зазначених країнах і які номіновані фактично у всіх резервних валютах, крім китайського юаня.

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