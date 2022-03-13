Мінфін РФ визнав, що втрачено доступ до половини російського золотовалютного резерву

Через санкції Євросоюзу, США та їхніх союзників половина золотовалютного резерву РФ виявилася заблокованою – це близько $300 млрд із $640 млрд.

– Це приблизно половина цих резервів, які ми мали. У нас загальний обсяг резервів близько $640 млрд, близько $300 млрд резервів тепер перебуває в стані, в якому ми не можемо їх використати, – цитують росЗМІ главу російського мінфіну Антона Силуанова.

Він також повідомив, що частина російських золотовалютних резервів зберігається в юанях, і країни Заходу закликають Китай також обмежити доступ до цієї валюти.

– Ми бачимо, який тиск чиниться з боку західних країн на Китай для того, щоб обмежити взаємну торгівлю з Китаєм. Безумовно, чиниться тиск на те, щоб обмежити доступ до тих резервів, які розміщені у нас у юанях, – розповів Сілуанов.

Він висловив сподівання, що “партнерські відносини” Росії з Китаєм дозволять країнам зберегти колишню співпрацю.

Також глава Мінфіну РФ додав, що через заморожування резервів у Росії виникли проблеми з виконанням зобов’язань, зокрема боргових. У зв’язку з цим Кремль планує обслуговувати частину свого суверенного боргу рублях.

– Нам потрібно оплачувати критичний імпорт. Продовольство, медикаменти, низку інших життєво необхідних товарів. Але – ще раз повторю – борги, які ми повинні платити в країни, які недружньо сприйняли Російську Федерацію і зробили такі обмеження на використання золотовалютних резервів – саме в ці країни ми оплачуватимемо борги у рубльовому еквіваленті, – заявив Силуанов.

Нагадаємо, Євросоюз 27 лютого запровадив черговий пакет економічних санкцій проти Росії через війну, яку вона розв’язала в Україні. Ці обмеження, серед іншого, включали блокування операцій, пов’язані з управлінням резервами російського центрального банку.

Наступного дня до жорстких санкцій приєдналися Британія, США, Швейцарія та Японія.

Через війну Росія втратила доступ до частини своїх резервів, розташованих у зазначених країнах і які номіновані фактично у всіх резервних валютах, крім китайського юаня.