Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 18 день війни
Вбили Вбили
85 дітей
Поранили Поранили
>100 дітей
Факти / Україна

Здійснював наліт на Чернігів: ЗСУ збили ще один літак РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Російський літак

Збройні сили України в неділю, 13 березня, збили літак російських загарбників під час участі в авіаційному нальоті на Чернігів.

Про це повідомило Оперативне командування Північ.

– При авіаційному нальоті на Чернігів щойно було збито літак окупантів типу Су, – йдеться у повідомленні командування на сторінці у соцмережі Facebook.

Там уточнили, що збитий бомбардувальник російських агресорів упав у лісосмузі та заявили, що зараз добиратися туди небезпечно.

– Але яскраве полум’я через обрій говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем, – зазначили в Оперативному командуванні Північ.

Читайте
На Чернігівщині звільнили два населені пункти, захопили понад 10 одиниць техніки РФ

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка