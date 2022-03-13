Здійснював наліт на Чернігів: ЗСУ збили ще один літак РФ

Збройні сили України в неділю, 13 березня, збили літак російських загарбників під час участі в авіаційному нальоті на Чернігів.
Про це повідомило Оперативне командування Північ.
– При авіаційному нальоті на Чернігів щойно було збито літак окупантів типу Су, – йдеться у повідомленні командування на сторінці у соцмережі Facebook.
Там уточнили, що збитий бомбардувальник російських агресорів упав у лісосмузі та заявили, що зараз добиратися туди небезпечно.
– Але яскраве полум’я через обрій говорить про те, що ще один російський літак пішов слідом за кораблем, – зазначили в Оперативному командуванні Північ.