Здійснював наліт на Чернігів: ЗСУ збили ще один літак РФ

Збройні сили України в неділю, 13 березня, збили літак російських загарбників під час участі в авіаційному нальоті на Чернігів.

Про це повідомило Оперативне командування Північ.

– При авіаційному нальоті на Чернігів щойно було збито літак окупантів типу Су, – йдеться у повідомленні командування на сторінці у соцмережі Facebook.

Там уточнили, що збитий бомбардувальник російських агресорів упав у лісосмузі та заявили, що зараз добиратися туди небезпечно.