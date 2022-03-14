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Факти / Світ

Негайний бойкот газу та нафти РФ зашкодить німцям більше, ніж Путіну – Мінекономіки ФРН

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Негайний бойкот газу та нафти РФ зашкодить німцям більше, ніж Путіну – Мінекономіки ФРН

Міністр економіки та енергетики Німеччини Роберт Хабек заявив, що негайний бойкот постачання російського газу та нафти може зашкодити населенню цієї країни більше, аніж російському президенту Володимиру Путіну.

Він висловив занепокоєння, що це призведе до масового безробіття та бідності.

– Якщо ми негайно клацнемо вимикачем, виникне нестача постачання, навіть припинення постачання в Німеччині, – цитує Хабека The Guardian.

Він наголосив, що ФРН інтенсивно шукає можливість диверсифікувати свої поставки енергії у середньостроковій перспективі.

Уточняється, що інші західні економіки не так залежать від російського палива, як Німеччина: 55% природного газу, 52% вугілля і 34% нафтопродуктів, що використовуються в країні, надходить з Росії.

Проте закупівля у Москви нафти та газу призводить до фінансової підтримки військової машини РФ, яка руйнує Україну воєнним вторгненням.

Хабек повідомив, що його уряд старанно працює над тим, щоб до літа Німеччина спромоглася відмовитися від російського вугілля. Там планують також поступово відмовитись від російської нафти – процес хочуть завершити до кінця року.

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Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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