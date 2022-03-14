Осколковий перелом ніг: під обстріл РФ потрапив журналіст Fox News, його рятують медики

Внаслідок обстрілів путінських загарбників серйозні поранення отримав журналіст з Великої Британії. Йому діагностували осколковий перелом обох ніг.

Про це ввечері 14 березня повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

– Уламковий перелом двох нижніх кінцівок – “руськомірний” діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. Наразі журналіст перебуває у реанімації під наглядом лікарів. Трагедія сталася сьогодні дві години тому, – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Ім’я пораненого журналіста не розголошується.

Незважаючи на британське громадянство, його акредитаційна картка журналіста свідчить про те, що чоловік працював на американське медіа Fox News.

За інформацією Ірини Венедіктової, в момент обстрілу журналіст виконував редакційне завдання на військовому об’єкті.