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Факти / Україна

Осколковий перелом ніг: під обстріл РФ потрапив журналіст Fox News, його рятують медики

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Осколковий перелом ніг: під обстріл РФ потрапив журналіст Fox News, його рятують медики

Внаслідок обстрілів путінських загарбників серйозні поранення отримав журналіст з Великої Британії. Йому діагностували осколковий перелом обох ніг.

Про це ввечері 14 березня повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

– Уламковий перелом двох нижніх кінцівок – “руськомірний” діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. Наразі журналіст перебуває у реанімації під наглядом лікарів. Трагедія сталася сьогодні дві години тому, – написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Ім’я пораненого журналіста не розголошується.

Незважаючи на британське громадянство, його акредитаційна картка журналіста свідчить про те, що чоловік працював на американське медіа Fox News.

За інформацією Ірини Венедіктової, в момент обстрілу журналіст виконував редакційне завдання на військовому об’єкті.

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