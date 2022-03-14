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Росію треба негайно виключити з ПАРЄ – Шмигаль

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Росію треба негайно виключити з ПАРЄ – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок, 14 березня, виступаючи на надзвичайній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, закликав негайно виключити Російську Федерацію із ПАРЄ.

– Україна вимагає негайно виключити Росію із ПАРЄ. Тим, хто підтримує агресію, немає місця у європейській сім’ї, де життя – найвища цінність! – наголосив він.

Він додав, що Росія та її президент Володимир Путін особисто у ХХІ столітті розв’язали у центрі Європи повномасштабну війну, яка може перерости у Третю світову.

– Із 2014 року українська сторона просила не повертати російську делегацію до Парламентської асамблеї. Сьогодні делегація Росії сама призупинила роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи. Упевнений, це лише відображає бажання Путіна уникнути покарання та обмежити тисячі скарг з боку українських громадян за всі злочини, які він та його поплічники скоїли проти України за останні вісім років, – повідомив прем’єр-міністр.

Він додав, що покарання за геноцид та тероризм уникнути неможливо.

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