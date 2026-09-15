Російські війська вночі та вранці 15 вересня атакували низку українських регіонів. На Одещині під масованим ударом опинилися житлові будинки, логістичні об’єкти, портова та транспортна інфраструктура, а у Києві безпілотники влучили по АЗС, складах та нежитловій забудові.

У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки загинув чоловік і постраждала жінка, а в Ізюмі та районі після серії ударів із РСЗВ та керованими авіабомбами загинула одна людина, ще 13 постраждали.

Серед інших подій — нічні вибухи у Таганрозі та Самарській області РФ, суперечка в ЄС щодо продовження санкцій проти Росії, заява Володимира Зеленського про можливі кроки до деескалації та призначення нового командувача Медичних сил ЗСУ.

Зараз дивляться

В Офісі генпрокурора також спростували інформацію про повідомлення про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

Про ці та інші події ночі та ранку 15 вересня — читайте у дайджесті.

Атака на Одеську область

Одеська область у ніч проти 15 вересня зазнала масованої російської атаки. Під ударом опинилися житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

Пошкодження зафіксували на логістичних об’єктах, портовій та транспортній інфраструктурі. У приватних будинках понівечені дахи та фасади, вибиті вікна.

Також унаслідок атаки пошкоджені десятки гаражів та автомобілів.

Удари по Києву

Уранці 15 вересня Київ атакували російські ударні безпілотники. Влучання та падіння БпЛА зафіксували одразу у кількох районах столиці.

У Дарницькому районі під удар потрапила АЗС, а в Оболонському — складські приміщення. У Солом’янському районі безпілотник влучив на територію нежитлової забудови.

Ще один БпЛА впав на АЗС у Голосіївському районі.

Загалом унаслідок ранкової атаки постраждали вісім людей. Згодом Віталій Кличко повідомив, що один з постраждалих помер у лікарні.

Екстрені служби працюють на місцях ударів, остаточні масштаби пошкоджень уточнюються.

Атака на Запоріжжя

Російські війська вранці знову атакували Запоріжжя безпілотниками. Один з ударів припав по об’єкту інфраструктури.

Після атаки на об’єкті виникла пожежа. Рятувальникам вдалося її локалізувати.

Внаслідок удару загинув чоловік. Ще одна жінка дістала поранення, їй надають необхідну допомогу.

Через пошкодження після атаки частина Запоріжжя тимчасово залишилася без електропостачання. Фахівці працюють над відновленням світла.

Удари по Ізюму та району

Російські війська кілька разів атакували Ізюм та Ізюмський район від вечора 14 вересня до ранку 15 вересня.

Близько 20:00 Ізюм обстріляли з реактивної системи залпового вогню. Внаслідок удару загинув 26-річний чоловік, ще десятеро людей постраждали. Серед них четверо дітей, наймолодшій — 1 рік і 8 місяців.

Пізніше російські війська, за попередніми даними прокуратури, вдарили по місту трьома керованими авіабомбами. Пошкоджені щонайменше дев’ять приватних будинків та лінія електропередач.

Атаки продовжилися вночі. Керовані авіабомби застосували по селу Капитолівка та знову по Ізюму.

Загалом унаслідок серії російських ударів загинула одна людина, ще 13 постраждали, серед них четверо дітей.

На Волині після російського удару загорівся тепловоз

У ніч проти 15 вересня російська атака спричинила пожежу на Волині. Внаслідок удару загорівся тепловоз.

На місце прибули підрозділи ДСНС. Рятувальники ліквідували займання.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Вибухи у Таганрозі та Самарській області

У ніч проти 15 вересня у Росії повідомляли про атаки на Таганрог та Самарську область.

Російська влада заявила про масовану ракетну атаку на Таганрог. У місті виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, комерційна будівля, газова труба, склади, магазин та склад маркетплейсу Ozon.

OSINT-ресурси припускають, що однією з цілей міг бути Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва, який займається, зокрема, ремонтом та модернізацією військових літаків. Підтвердження його ураження наразі немає.

У Самарській області місцева влада заявила про атаку понад 40 безпілотників та пошкодження промислового підприємства.

За результатами аналізу відео очевидців ASTRA повідомила, що під ударом був Сизранський НПЗ. На території підприємства зафіксували кілька осередків пожежі, зокрема поблизу резервуарного парку.

ЄС продовжив санкції проти РФ лише на тиждень

Країни Європейського Союзу не змогли погодити повноцінне продовження персональних санкцій проти Росії. Після трьох раундів переговорів обмеження вирішили тимчасово залишити чинними до 22 вересня.

За даними Politico, однією з причин суперечки стали вимоги Словаччини та Франції виключити окремих російських бізнесменів із санкційних списків.

Словаччина домагається зняття санкцій з Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Франція також виступає за виключення Усманова.

Ще одним спірним питанням став термін дії обмежень. Обговорюється перехід від продовження санкцій кожні шість місяців до їх поновлення одразу на рік.

Володимир Зеленський закликав Європу не послаблювати тиск на Росію. Проти виключення російських олігархів із санкційних списків також виступив глава МЗС Андрій Сибіга.

Зеленський назвав умову для деескалації

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова зробити власні кроки до деескалації, якщо Росія продемонструє реальну та довгострокову готовність припинити війну.

За його словами, важливу роль у цьому можуть відіграти Сполучені Штати, якщо зможуть забезпечити реальне виконання домовленостей російською стороною.

Одним із можливих перших етапів Зеленський назвав взаємне припинення ударів по критичній інфраструктурі.

Президент зазначив, що до таких домовленостей мають увійти енергетика, шляхи постачання продовольства та інші критично важливі об’єкти.

Водночас Зеленський наголосив, що йдеться не про короткострокове рішення — припинення ударів має діяти на постійній основі.

В ОГП спростували інформацію про підозру директору НАБУ

В Офісі генерального прокурора заявили, що інформація про повідомлення про підозру керівнику антикорупційних органів не відповідає дійсності.

У прокуратурі зазначили, що в межах відповідного кримінального провадження жодна людина не отримала підозри, оскільки для цього не було правових підстав. Записи в ЄРДР щодо повідомлення про підозру скасували.

Перед цим генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Він також стверджував, що документ був належним чином направлений.

Сам Кривонос повідомив, що паперового документа не бачив, а до НАБУ чи САП відповідні матеріали не надходили. Ситуацію він назвав “Telegram-підозрою”.

Костянтин Гуменюк очолив Медичні сили ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський призначив військового хірурга Костянтина Гуменюка новим командувачем Медичних сил Збройних Сил України.

До нового призначення полковник медичної служби був головним хірургом ЗСУ. Перед цим президент звільнив з посади командувача Медичних сил Анатолія Казмірчука.

Гуменюк має багаторічний досвід військової медицини. У 2014 році він працював у зоні АТО у складі передової лікарсько-сестринської бригади 95 аеромобільної бригади.

Згодом він був головним хірургом АТО та операції Об’єднаних сил, а з 2019 року працював головним хірургом ЗСУ.

Серед напрямів, якими займався Гуменюк, — розвиток лапароскопічної та торакоскопічної хірургії при бойових травмах і впровадження методів зупинки внутрішніх кровотеч у бойових умовах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 665-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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