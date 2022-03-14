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Факти / Україна

Скаржилася на роботу і відсутність грошей: СБУ перехопила розмову військового РФ з дружиною

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Скаржилася на роботу і відсутність грошей: СБУ перехопила розмову військового РФ з дружиною

Служба безпеки України оприлюднила фрагмент перехопленої телефонної розмови російського військового зі своєю дружиною.

На тлі економічних санкцій проти РФ, які діють, зокрема, і поза країною, жінка поскаржилася йому на те, що “грошей не вистачає”. Він пообіцяв дружині “звільнитися з лав армії Росії” після завершення війни.

Натомість жінка, вочевидь, побоюючись за життя свого чоловіка, на повному серйозі запитує, чи реально втекти від ЗСУ. Як варіант вона запропонувала заховатися у ямі.

– ВТБ под санкциями, Альфа под санкциями, никакие приложения не работают и нельзя оплачивать с телефона. Можно только снять зарплату в банкомате. И с кредиткой какая-то херня: деньги еще есть, а пишут: недостаточно средств, – поскаржилася вона.

Крім цього, жінка розповіла своєму чоловіку-військовому, що її подруга також відправила чоловіка “на війну в Україну”.

Він уже телефонував її подрузі і говорив, що “в Україні справжнє чистилище і живими повернуться не всі”.

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