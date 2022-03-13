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Факти / Україна

Засідання Ради може відбутися наступного тижня – Корнієнко

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Засідання Ради може відбутися наступного тижня – Корнієнко

Пленарне засідання Верховної Ради може відбутися на початку наступного тижня. Про це повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко в ефірі телемарафону. На ньому депутати мають обговорити низку економічних питань.

Зокрема є ініціативи, які сприятимуть зниженню цін на паливо. Це надзвичайно важливо перед початком посівної кампанії, – зазначає Корнієнко.

Народний депутат також зазначив, що порядок денний засідання не обійдеться і без військової тематики.

За словами першого віце-спікера, треба відрегулювати кілька питань, пов’язаних із допомогою іноземних добровольців та волонтерів, а також певні аспекти відповідальності військовослужбовців.

Це все речі дуже предметні, точкові. У нас всі комітети над ними працюють, пропонується багато інших законопроектів, але братимемо найважливіші, – розповів він.

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Нагадаємо, у суботу, 12 березня, Херсонська обласна рада зібралася на екстрене засідання через інформацію про те, що російські загарбники хочуть провести так званий референдум щодо створення “Херсонської народної республіки” на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Як повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Рибалко, депутати на нараді відкинули ідею створення “ХНР”.

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Фото: Верховна Рада

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