Росія продовжує зазнавати значних втрат у живій силі у війні проти України. 15 березня стало відомо, що окремий загін спеціального призначення Азов знищив генерал-майора російсько-окупаційних військ.

Про це полк повідомив у своїй соцмережах. Наразі прізвище та ім’я ліквідованого генерал-майора російсько-окупаційних військ невідоме.

– Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине! – так бійці прокоментували цю новину.

Раніше українські військові ліквідували командира 33-го мотострілецького полку збройних сил Російської Федерації, підполковника Юрія Агаркова.

8 березня під час боїв поблизу Харкова ліквідували Віталія Герасимова – начальника штабу, першого заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-майора.

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну вже перевищили 13,5 тис. військових особового складу.

Джерело: Полк Азов