Російська армія з початку ведення війни в Україні станом на 15 березня вже втратила понад 13 500 військових особового складу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, російські загарбники втратили:

танків ‒ 404 од.,

бойових броньованих машин ‒ 1279 од.,

артилерійських систем – 150 од.,

РСЗВ – 64 од.,

засоби ППО – 36 од.,

літаків – 81 од.,

гелікоптерів – 95 од.,

автомобільної техніки – 640 од.,

кораблі /катери – 3 од.,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9.

Варто зазначити, що втрати ворога є приблизними, адже точно підраховувати дуже важко через високу інтенсивність боїв.

Фото: Генштаб ЗСУ