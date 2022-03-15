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Факти / Україна

Понад 13,5 тис. військових та 404 танки: оновлені втрати російського ворога

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Понад 13,5 тис. військових та 404 танки: оновлені втрати російського ворога

Російська армія з початку ведення війни в Україні станом на 15 березня вже втратила понад 13 500 військових особового складу.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, російські загарбники втратили:

  • танків ‒ 404 од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 1279 од.,
  • артилерійських систем – 150 од.,
  • РСЗВ – 64 од.,
  • засоби ППО – 36 од.,
  • літаків – 81 од.,
  • гелікоптерів – 95 од.,
  • автомобільної техніки – 640 од.,
  • кораблі /катери – 3 од.,
  • цистерн з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9.

Варто зазначити, що втрати ворога є приблизними, адже точно підраховувати дуже важко через високу інтенсивність боїв.

Фото: Генштаб ЗСУ

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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