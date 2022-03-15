Російська армія з початку ведення війни в Україні станом на 15 березня вже втратила понад 13 500 військових особового складу.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Крім того, російські загарбники втратили:
- танків ‒ 404 од.,
- бойових броньованих машин ‒ 1279 од.,
- артилерійських систем – 150 од.,
- РСЗВ – 64 од.,
- засоби ППО – 36 од.,
- літаків – 81 од.,
- гелікоптерів – 95 од.,
- автомобільної техніки – 640 од.,
- кораблі /катери – 3 од.,
- цистерн з ПММ – 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9.
Варто зазначити, що втрати ворога є приблизними, адже точно підраховувати дуже важко через високу інтенсивність боїв.
Фото: Генштаб ЗСУ