На 20-й день війни в Україні НАТО або “не чує”, або “не хоче чути” переконання Києва про необхідність повітряного захисту від путінських загарбників.

Про це під час свого офіційного звернення 15 березня заявив президент Володимир Зеленський.

– Кожна з більш ніж 800 російських ракет, які ударили по нашій державі, є відповіддю на давнє питання про НАТО. Про те, чи відкриті насправді для України двері Альянсу. Якби були відкриті, якби це було чесно – то нам не довелось би 20 днів переконувати Альянс, що небо над Україною потрібно закрити. Закрити від смерті, яку несуть російські повітряні сили. Але… Нас поки що не чують чи не хочуть чути, – заявив Зеленський.

Президент України також озвучив риторичне питання: а що скажуть країни НАТО, якщо РФ піде далі в Європу, атакуючи інші країни?

Він також додав, що хотів би бачити реальну здатність Альянсу захищати свободу, демократію, людяність і справедливість.

– Нам потрібні довгострокові безпекові гарантії для держави. Для всіх українців. Але конкретні речі. Конкретні гарантії. Юридично закріплені. Щоб жодного сумніву у них не було. І щоб не звучали відмовки, – пояснив український президент.

Володимир Зеленський зауважив, що спільними зусиллями український народ, українська влада та міжнародні партнери повинні тиснути на Росію так, щоб ціна за цю війну проти України стала надзвичайно болісною.