Служба безпеки України (СБУ) оприлюднила перехоплення розмови російського військового з його матір’ю. Солдат-строковик розповідає, що до України вони зайшли без проблем, а ось виїхати вже не можуть.

За словами російського окупанта, тепер їм прийшов наказ висуватися на місто Суми.

– Так я зараз в Україні. І тепер ми маємо проїхати через місто Суми, а через Суми ще жодна наша колона не вийшла живою. Не доїжджала цілою, – сказав військовий.

А ще він повідомив, що рота хоче скласти зброю, щоб не їхати воювати. На це матір російського солдата відповіла, що їх можуть віддати під трибунал.

– В нас три дороги додому: направо поїдемо – це та дорога, з якої майже ніхто не виїжджав живий. Якщо поїдемо прямо – потрапимо в Росію. Наліво повернемо – зробимо великий гак. Якщо поїдемо через Суми, я не знаю, чи повернусь взагалі додому. Я ледве зміг зателефонувати, бо нас постійно глушать, – сказав солдат-строковик.

За його словами, телефони постійно глушать для того, щоб військові нікому нічого не могли розповісти про війну в Україні.

Під час спроби штурму Харкова російські загарбники отримували команду стріляти у цивільних мешканців та дітей. Про це повідомили в СБУ після успішного перехоплення розмови двох військовослужбовців РФ.

Фото: Генштаб ЗСУ