Данілов: Війна, яку Росія почала проти України – початок Третьої світової

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що світ має усвідомили, що війна, яку РФ почала проти України – це початок Третьої світової війни.

Про це Олексій Данілов заявив в інтерв’ю НВ.

– Світ має усвідомлювати, що це початок Третьої світової війни. Якщо хтось вважає, що їх це омине, то тоді вони живуть в ілюзіях і не розуміють, що таке путінський рашизм, що таке сучасна Росія, – сказав Данілов.

Секретар РНБО також додав, якщо Китай прийме рішення підтримувати Росію військовою допомогою, то Третя світова тоді вже буде неминучою.

Данілов висловився з приводу розповідей Лукашенко про нібито спробу удару Україною по території Білорусі ракетою Точка-У та зазначив, що це повна нісенітниця.

– Те, що він зараз розповідає, що нібито ми відправляємо Точку-У на Білорусь — це повна нісенітниця. Ми не вбиваємо дітей, жінок, мирне населення. Ми цивілізована нація, ми виборюємо свою свободу на своїй території і зазіхати на інші території в нас немає ніякого бажання, – зазначив Данілов.

Крім того, за словами серкетаря РНБО, дух українського суспільства, наших військових, та побратимів, — величезний і це ще одна із причин, чому білоруські військові не хочуть воювати з Україною та її народом.

– Вони володіють інформацією, скільки трупів російських вояк відправляється на територію Білорусі. Це можна було приховувати в перший, другий, третій день війни. Зараз, коли війна вже триває певний час, весь світ вже розуміє, що тут відбувається, – розповів Олексій Данілов.

Данілов додав, що росіянам байдуже на своїх померлих, вбитих та полонених на цій війні. Вони про них навіть не згадують.

Також секретар РНБО зазначив, що у світі недооцінили силу і потенціал української армії та народу.