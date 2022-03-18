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Факти / Україна

У районі Ізюма РФ кинула в бій курсантів і зазнала поразки – Арестович

Валентина Летяк редакторка стрічки
У районі Ізюма РФ кинула в бій курсантів і зазнала поразки – Арестович

Російські війська намагалися наступати в районі міста Ізюм Харківської області, але навчальні підрозділи ЗС РФ були зупинені ЗСУ, повідомив на брифінгу радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

– У місті Ізюм росіяни кинули у бій навчальні підрозділи Збройних сил Російської Федерації, які зазнали поразки. Були частково знищені, частково взяті в полон, частково розпорошені, – сказав він.

За його словами, коли на головних напрямках у бій кидають курсантів молодших спеціалістів, це означає майже повний розгром.

Сьогодні через постійні обстріли російськими військами зелений коридор із Ізюма Харківської області було заблоковано. Ворог намагається знищити місто.

Станом на 15.00 під Ізюмом продовжувалися запеклі бої, росіяни намагалися просунутися у бік Слов’янська, але їх  зупинили ЗСУ.

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Фото: Офіс президента

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