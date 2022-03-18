В районе Изюма РФ бросила в бой курсантов и потерпела поражение – Арестович

Российские войска пытались наступать в районе города Изюм Харьковской области, но учебные подразделения ВС РФ были остановлены ВСУ, сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

– В городе Изюм россияне бросили в бой учебные подразделения Вооруженных сил Российской Федерации, которые потерпели поражение. Были частично уничтожены, частично взяты в плен, частично рассеяны, – сказал он.

По его словам, когда на главных направлениях в бой бросают курсантов, младших специалистов, это означает почти полный разгром.

Сегодня из-за постоянных обстрелов российскими войсками зеленый коридор из Изюма Харьковской области был заблокирован. Враг пытается уничтожить город.

По состоянию на 15:00 под Изюмом продолжались ожесточенные бои, россияне пытались продвинуться в сторону Славянска, но были остановлены ВСУ.