Від початку російської агресії Україну покинули понад 3 млн. осіб, з них майже 1,5 млн – діти. Про це в Женеві заявили представники гуманітарних служб ООН.

– Зараз ми досягли тримільйонного показника переміщених осіб з України в сусідні країни. І серед цих людей близько 157 тис. громадян третіх країн, – зазначив представник Міжнародної організації ООН з міграції Пол Діллон.

За словами представника Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джеймс Елдер, дев’ять з десяти біженців з України – це жінки і діти.

– Щодня за останні 20 днів понад 70 тис. українських дітей ставали біженцями. Щохвилини 55 дітей залишають країну, – зазначив він.

За словами Елдера, з країни виїхало близько 1,5 млн дітей, тобто майже кожну секунду Україну покидає одна дитина.

Як повідомлялося, США надають понад $186 млн додаткової гуманітарної допомоги для підтримки внутрішньо переміщених осіб і біженців, які постраждали внаслідок розв’язаної Росією війни проти України.

Джерело: ООН