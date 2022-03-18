Минулої доби українські військові частково знищили і зупинили просування ворожих підрозділів зі складу 437-го навчального полку та 26-го танкового полку збройних сил РФ. Наразі втрати ворога уточнюються.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Також бомбардувальна і штурмова авіація Повітряних сил Збройних сил України завдали потужних ударів по колонах військової техніки окупантів. Зенітно-ракетні війська та винищувальна авіація уразили 14 повітряних цілей російського ворога, зокрема: сім літаків, вертоліт, три БПЛА та три крилаті ракети.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що в окупантів не вистачає особового складу для продовження війни: російські солдати самі себе калічать, щоб не йти воювати. Проте командування ЗС РФ проводить приховану мобілізацію, щоб залучити “добровольців”, строковиків та курсантів, а також найманців із Сирії.

– На окремих тимчасово зайнятих територіях російські окупанти намагаються створити собі показовий позитивний імідж, роздаючи продовольчі товари цивільному населенню. Водночас проводять активний пошук та затримання проукраїнських активістів, держслужбовців, учасників АТО/ООС та членів їхніх сімей, а також інших громадян, які можуть організувати спротив окупації, – розповіли у Генштабі ЗСУ.

Наголошується, що морально-психологічний стан особового складу окупантів призводить до збільшення кількості випадків дезертирства та відмови брати участь у війні проти України.