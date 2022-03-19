Родини, що розмістили у себе людей з території бойових дій або тимчасової окупації, отримають відшкожування витрат на комунальні послуги. Про це 19 березня, під час свого нічного звернення повідомив президент Зеленський.

За його словами, Кабінет міністрів України розробляє комплексну програму підтримки для усіх, хто позбавлений дому через війну.

Очільник держави пояснив, що вона включатиме у себе:

Фінансову підтримку для вимушено переміщених осіб, надання їм робочих місць. Конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців та відбудова зруйнованого житла по завершенню війни.