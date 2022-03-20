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Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 25 день війни
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Факти / Україна

Через війну в Україні загинули 115 дітей, ще понад 140 постраждали – Офіс генпрокурора

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Через війну в Україні загинули 115 дітей, ще понад 140 постраждали – Офіс генпрокурора

Від початку війни, яку розвязала Росія, в Україні загинуло 115 дітей, ще понад 140 дістали поранення. Про це повідомив Офіс генерального прокурора України.

Найбільше дітей постраждали від рук російських загарбників у Київській області – 58, Харківській – 36, Донецькій -29, Чернігівській – 30, Миколаївський – 22, Житомирській – 15, Сумській – 14 та Херсонській – 14.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, 19 березня внаслідок обстрілу путінськими військами міста Рубіжне у Луганській області було зруйновано житловий будинок. З-під його його завалів рятувальники дістали двох дітей. Їм робили серцево-легеневу реанімацію, намагаючись врятували, але марно. Діти не вижили.

Під завалами знайшли ще одну дитину з матір’ю. На жаль, медики констатували смерть жінки, а дитину вдалося врятувати. Її стан стабільний та задовільний. Також 19 березня внаслідок обстрілу житлових будинків у Харкові загинув 9-річний хлопчик.

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Через регулярні російські бомбардування та обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів пошкоджено 489 закладів освіти, 69 з них зруйновано повністю.

Однак в Офісі генпрокурора наголошують, що ці дані не є остаточними, оскільки неможливо оглянути місця обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Офіс генпрокурора

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Фото: Depositphotos

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