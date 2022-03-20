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Факти / Україна

Майже вісім днів полону: росіяни відпустили журналіста Батурина

Валентина Летяк редакторка стрічки
Олег Батурін

Російські агресори відпустили взятого в полон журналіста з Каховки (Херсонська область) Олега Батурина. Про це повідомила його сестра Ольга Перепелиця.

Вона передала його розповідь про те, що він пережив за ці дні:

Сильно схуд. Дуже брудний. Стомлений. 12 березня о 17.00 на каховській автостанції мене схопили. Били. Принижували. Погрожували. Сказали, що вб’ють.

Майже вісім днів. 187 годин полону. Практично без їжі. Кілька днів майже без води. Без мила, без змінного одягу. Не розуміючи, де я. Але вони чітко знали, за що. Вони хотіли зламати, розтоптати. Показати, що буде з кожним журналістом: тебе роздавлять. Тебе вб’ють.

Чоловік також сказав, що майже усі ці вісім днів сидів із низько нахиленою або покритою головою, бо ті, хто його утримував, боялися, що він може побачити їхні обличчя.

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Фото: Ольга Перепелиця

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