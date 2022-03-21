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Факти / Україна

Графік поїздів і роботи вокзалів через посилену комендантську годину у Києві можуть змінити

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Графік поїздів і роботи вокзалів через посилену комендантську годину у Києві можуть змінити

Через запровадження у Києві посиленої комендантської години можуть бути внесені зміни до графіку руху пасажирських поїздів.

Про це пасажирів попереджає Укрзалізниця. Зокрема, у період дії комендантської години входити до вокзалів Київ-Пасажирський та Дарниця, а також посадка на пасажирські поїзди у Києві будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал до комендантської години.

Вихід з вокзалу може бути обмежений поліцією з міркувань безпеки. Також на час дії комендантської години не курсуватиме електричка Святошин – Дарниця.

Приміські поїзди курсуватимуть насамперед для транспортування працівників критично важливих індустрій, зокрема залізничників.

Громадян просять врахувати ці тимчасові нововведення та уважно слідкувати за можливими змінами у розкладі.

Посилена комендантська година у Києві та Київській області діятиме із 20.00 21 березня до 07.00 23 березня. Громадян вже попередили, що без спецперепусток буде заборонено пересуватися містом. Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття.

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Джерело: Укрзалізниця

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