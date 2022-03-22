Транзит російського газу до Європи через Україну триває – Вітренко

Транзит російського природного газу до Європи через Україну, попри війну, триває в звичайному режимі.

Про це повідомив голова правління Національної акціонерної компанії Нафтогаз України Юрій Вітренко.

За його словами, постачання палива триватиме, поки це буде “технічно можливо”.

Нині Україна контролює ключові об’єкти транзиту газу, однак російські війська перебувають близько до трьох основних компресорних станцій.

– Москва націлена на газорозподільні мережі, щоб перекрити постачання з українських міст. Однак вона дуже обережна з транзитною інфраструктурою, тому що не хоче зашкодити власним комерційним інтересам та комерційним відносинам із Заходом, – пояснив Юрій Вітренко.

Глава правління НАК Нафтогаз додає: російські виробники газу, як і Сбербанк та Газпромбанк, поки уникали санкцій ЄС, що дає змогу експортерам використовувати свої рахунки для отримання прибутків та розрахунків із міжнародними підрядниками.

Натомість Юрій Вітренко вкотре закликає Європу та її союзників покласти платежі за енергетичні потоки Москви на депозитний рахунок, поки президент Росії Володимир Путін не виведе війська з України.

Росія забезпечує близько 40% попиту на газ Європейського Союзу, і близько третини цього газу проходить через Україну, що робить її стрижнем у енергетичній безпеці континенту.

Хоча ціни на газ знизились після рекордно високих показників на початку місяця, трейдери в Європі балансують на межі, оскільки будь-яка потенційна шкода українській газовій мережі або будь-яке рішення Росії обмежити потоки у відповідь на міжнародні санкції стане причиною скорочення постачань.

Джерело: Bloomberg

Фото: Міністерство енергетики