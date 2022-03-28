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Факти / Україна

Компаніям, що вийшли з Росії після початку війни, вручатимуть “Відзнаку миру” – Єрмак

Ілля Нежигай редактор стрічки
Компаніям, що вийшли з Росії після початку війни, вручатимуть “Відзнаку миру” – Єрмак

Україна буде відзначати компанії та корпорації, що вийшли з Російської Федерації після початку війни.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він заявив, що Росія не має отримувати жодної копійки в бюджет від іноземних корпорацій.

– На своєму брифінгу я анонсував появу нової нагороди – “відзнаки миру”, яку будуть отримувати від України ті корпорації, які вже пішли з Росії і ті компанії, які якнайшвидше до них приєднаються, – сказав керівник Офісу президента.

Він пообіцяв згодом розповісти більше деталей.

На думку Андрія Єрмака, сьогодні “відзнака миру” сьогодні є дуже важливою, оскільки у світі переламний момент, коли питання стоїть наступним чином: підтримувати зло, яке вбиває жінок і дітей, або обрати демократичний світ.

– Вважаю, що корпорації, які вже йдуть з Росії і продовжать якнайшвидше “згортати” свою діяльність там, заслуговують на повагу українців та всього світу, – повідомив очільник ОПУ.

Напередодні президент Володимир Зеленський у День Нацгвардії вручив нагороди бійцям, які проявили мужність під час відбиття атак російських військових.

Джерело: Андрій Єрмак

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Фото: Офіс президента

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