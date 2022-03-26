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Факти / Україна

Зеленський нагородив нацгвардійців за мужність у боях із російською армією

Валентина Летяк редакторка стрічки
Зеленський нагородив нацгвардійців

Президент Володимир Зеленський у День Нацгвардії вручив нагороди бійцям, які проявили мужність під час відбиття атак російських військ.

Зокрема, відзнаку від глави держави отримали:

  • Андрій Єсаульцев – солдат Нацгвардії, який проявив мужність під час евакуації особового складу з аеропорту Антонов.
  • Майор Олександр Солонько, який захищав аеропорт Київ, а також знищив ворожу диверсійно-розвідувальну групу і взяв у полон п’ятьох диверсантів.
  • Солдат Роман Береза – проявив мужність під час бою з десантом агресора, який обстрілював військову частину.
  • Старший лейтенант медичної служби Марина Рязанцева – потрапила під мінометний вогонь біля села Горенка, внаслідок розриву снаряда отримала контузію, але продовжувала надавати допомогу пораненим бійцям та евакуювати їх під час ворожого обстрілу.
  • Старший сержант Максим Ткач – під час виведення особового складу з розташування військової частини врятував її бойовий прапор.

Президент також присвоїв військове звання бригадного генерала полковникам Нацгвардії Володимиру Барзюку, Олександру Білецькому, Олександру Білоусу, Віталію Козалєтову та Костянтину Плетку.

Зеленський нагородив нацгвардійців

Фото: ОП

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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