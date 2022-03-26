Зеленський нагородив нацгвардійців за мужність у боях із російською армією

Президент Володимир Зеленський у День Нацгвардії вручив нагороди бійцям, які проявили мужність під час відбиття атак російських військ.

Зокрема, відзнаку від глави держави отримали:

Андрій Єсаульцев – солдат Нацгвардії, який проявив мужність під час евакуації особового складу з аеропорту Антонов.

Майор Олександр Солонько, який захищав аеропорт Київ, а також знищив ворожу диверсійно-розвідувальну групу і взяв у полон п’ятьох диверсантів.

Солдат Роман Береза – проявив мужність під час бою з десантом агресора, який обстрілював військову частину.

Старший лейтенант медичної служби Марина Рязанцева – потрапила під мінометний вогонь біля села Горенка, внаслідок розриву снаряда отримала контузію, але продовжувала надавати допомогу пораненим бійцям та евакуювати їх під час ворожого обстрілу.

Старший сержант Максим Ткач – під час виведення особового складу з розташування військової частини врятував її бойовий прапор.

Президент також присвоїв військове звання бригадного генерала полковникам Нацгвардії Володимиру Барзюку, Олександру Білецькому, Олександру Білоусу, Віталію Козалєтову та Костянтину Плетку.