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Факти / Україна

Окупант знищує мости та намагається заблокувати місто: Міноборони про ситуацію в Чернігові

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Окупант знищує мости та намагається заблокувати місто: Міноборони про ситуацію в Чернігові

Протягом останніх декількох днів російські загарбники знищили декілька мостів на Сіверському напрямку та продовжують блокувати Чернігів.

Про це 28 березня під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Російські регулярні війська знищили мости в районах населених пунктів Конотоп, Стара Рудня, Смяч, Малий Дирчин та Великий Дирчин.

– Ворог проводить перегрупування, зосереджує техніку в населених пунктах та лісових масивах з метою запобігання її вогневому ураженню. Противник продовжує блокувати місто Чернігів, наносить вогневе ураження по об’єктах цивільної інфраструктури, – зазначив він.

Згідно з перевіреними даними Міноборони, ворог зосередив зусилля на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів під Черніговом.

Також відомо, що ворог відійшов з населеного пункту Сновськ, знищивши міст через річку Снов.

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Фото: ДСНС

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