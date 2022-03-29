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Факти / Україна

РФ перекинула на Схід України групу Вагнер з керівним складом – Міноборони Британії

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
РФ перекинула на Схід України групу Вагнер з керівним складом – Міноборони Британії

Міністерство оборони Великобританії заявило, що Росія направила на схід України найманців із російської приватної військової групи Вагнера.

У своєму останньому оперативному звіті Міноборони Великобританії повідомило, що ПВК Вагнер, як очікується, направить понад 1000 осіб, зокрема старших керівників групи, для ведення бойових дій в Україні.

– Через тяжкі втрати й значний застій вторгнення Росія, ймовірно, була змушена переорієнтувати персонал Вагнера на Україну, що на шкоду операціям в Африці та Сирії, – додали в Міноборони.

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Нагадаємо, у вівторок, 29 березня, відбудуться переговори української та російської делегацій у Стамбулі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу розповів про майбутні переговори між Україною та РФ.

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Фото: Getty Images

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