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Факты / Украина

РФ перебросила на Восток Украины группу Вагнер с руководящим составом — Минобороны Британии

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
РФ перебросила на Восток Украины группу Вагнер с руководящим составом — Минобороны Британии

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия направила на восток Украины наемников из российской частной военной группы Вагнер.

В своем последнем оперативном отчете Минобороны Великобритании сообщило, что ЧВК Вагнер, как ожидается, направит более 1000 человек, включая старших руководителей группы, для ведения боевых действий в Украине.

— Из-за тяжелых потерь и в значительной степени застопорившегося вторжения Россия, вероятно, была вынуждена переориентировать персонал Вагнера в Украину в ущерб операциям в Африке и Сирии, — добавили в Минобороны.

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Напомним, во вторник, 29 марта, состоятся переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала рассказал о предстоящих переговорах между Украиной и РФ.

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Фото: Getty Images

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