РФ перебросила на Восток Украины группу Вагнер с руководящим составом — Минобороны Британии

Министерство обороны Великобритании заявило, что Россия направила на восток Украины наемников из российской частной военной группы Вагнер.

В своем последнем оперативном отчете Минобороны Великобритании сообщило, что ЧВК Вагнер, как ожидается, направит более 1000 человек, включая старших руководителей группы, для ведения боевых действий в Украине.

— Из-за тяжелых потерь и в значительной степени застопорившегося вторжения Россия, вероятно, была вынуждена переориентировать персонал Вагнера в Украину в ущерб операциям в Африке и Сирии, — добавили в Минобороны.

Напомним, во вторник, 29 марта, состоятся переговоры украинской и российской делегаций в Стамбуле. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телеканала рассказал о предстоящих переговорах между Украиной и РФ.