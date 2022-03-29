Отдельные подразделения российских войск выводят с территории Киевской и Черниговской областей. Но все еще сохраняется высокая угроза нанесения российскими захватчиками ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщают в Генштабе Вооруженных сил Украины. Также украинские военные говорят, что у врага есть проблемы с усилением и проведением ротации существующей группировки.

Так, только в тихоокеанском флоте вооруженных сил РФ подразделения комплектования из-за отказа личного состава участвовать в войне в Украине не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу.

На Волынском направлении вооруженные силы Беларуси прикрывают свою государственную границу, проводят демонстрационные действия. На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным их выводом на территорию Беларуси.

На Северщине оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров враг активных действий не проводил.

На Слобожанском направлении российские захватчики продолжают применять авиацию и артиллерию по Харькову и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Камянка, Тихоцкое.

Читайте: Карта боевых действий в Украине

Враг нарастил имеющуюся группировку введением отдельных подразделений из состава 1 танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200 отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200 бригады составили более 1,5 тыс. военнослужащих.

На Донецком направлении российские войска нарастили огневое влияние и активизировали штурмовые действия на большинстве направлений. Захватчики нанесли авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия путинские войска концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя, но успеха не имеют.

В Бердянске российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру. На Южнобужском направлении враг под прикрытием огня артиллерии пытается восстановить боеспособность, пополнить запасы боеприпасов и топлива.

Вооруженные силы Украины продолжают ведение оборонной операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях. Украинские защитники сдерживают противника по всем направлениям, а на отдельных даже вытесняют врага.