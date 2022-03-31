Обстріл Лисичанська: російські загарбники вбили двох дітей

Під час обстрілу Лисичанська (Луганська область) 30 березня російськими військами загинули двоє дітей: одній дитині було майже два роки, іншій – вісім.

Рятувальники кажуть, що через постійний вогонь загиблих та поранених годинами неможливо було забрати з вулиць.

У Сєвєродонецьку ввечері через обстріли загорілася школа, а в Лисичанську – резервуар для нафтопродуктів. Горіли десятки багатоповерхівок та приватних будинків, господарчі споруди, гаражі та машини.

Зранку 31 березня у житловому секторі Сєвєродонецька російські війська зруйнували будинок. Двох його мешканців рятувальникам вдалося витягти з-під завалів живими, ще одна людина, на жаль, була вже мертва.

Зараз рятувальники гасять пожежу на складах у Сєвєродонецьку на площі 200 кв. м.

За даними ДСНС, 30 березня з Лисичанська вдалося евакуювати 260 громадян, з Рубіжного – 25, із Сєвєродонецька – 73, із Кремінної – 58 та із Попасної – 13.

Напередодні у місті Попасна Луганської області внаслідок російських обстрілів дістали поранення місцеві жителі, які перебували у бомбосховищі.