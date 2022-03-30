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Факти / Україна

У Попасній війська РФ обстріляли багатоповерхівку: постраждали люди в бомбосховищі

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У Попасній війська РФ обстріляли багатоповерхівку: постраждали люди в бомбосховищі

У місті Попасна Луганської області внаслідок російських обстрілів дістали поранення місцеві жителі, які перебували у бомбосховищі.

Як повідомили у поліції Луганської області, це сталося 29 березня, коли ворог відкрив вогонь по багатоповерховому будинку в цьому місті.

Загалом упродовж минулої доби поліція зареєструвала 35 фактів обстрілів населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Попасна, Золоте та селища Синецький. У поліції наголошують, що ворог обстрілює мирне населення з різного виду озброєння, включаючи й авіаудари.

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що сьогодні приблизно о 6.30 російські війська відкрили вогонь з важкого озброєння по житлових кварталах одного з районів Лисичанська.

За його словами, внаслідок обстрілів є значні руйнування багатоповерхівок і жертви серед населення. Як повідомили у ДСНС, вдалося врятувати пятеро людей, вісьмох евакуювали в безпечні місця. На жаль, під завалами знайшли одну загиблу людину.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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