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Факти / Україна

Росіяни захопили в полон 24 держслужбовців, доля ще двох невідома

Ілля Нежигай редактор стрічки
Росіяни захопили в полон 24 держслужбовців, доля ще двох невідома

В полоні росіян перебувають 24 представники української місцевої влади, включно з мерами та іншими посадовцями.

Про це повідомили в Офісі президента України, спираючись на зведені дані ОВА.

– 24 – це всі викрадені посадові особи, серед яких міські та селищні голови, їхні заступники, інші представники державних установ. Це особи, які ще перебувають у полоні, – йдеться у повідомленні.

В Офісі президента зазначили, що дані щодо ще двох осіб наразі уточнюються.

При цьому на Харківщині 26 березня були затримані троє українських посадовців з Балаклії, які в результаті пішли на співпрацю з окупантами.

Йдеться про міського голову Балаклії Івана Столбового, заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова.

В Офісі президента уточнили, що троє зазначених колаборантів з Балаклії включені у список 24 полонених.

Нагадаємо, на Херсонщині у місті Гола Пристань 31 березня відбувся мирний мітинг місцевих мешканців з вимогою, щоб військові загарбники з РФ відпустили мера Олександра Бабича з полону.

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Фото: Dreamstime

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