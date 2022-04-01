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Факти / Україна

Україна зможе компенсувати громадянам житло, зруйноване війною: ухвалено законопроект

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Україна зможе компенсувати громадянам житло, зруйноване війною: ухвалено законопроект

Найближчим часом в Україні можуть запровадити компенсацію за житло, знищене чи пошкоджене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій під час війни.

У п’ятницю, 1 квітня, відповідний законопроєкт №7198 Верховна Рада ухвалила в першому читанні.

Документ передбачає:

  1. Компенсація не буде грошовою. Йдеться про квадратні метри житлової площі.
  2. У кожній українській громаді буде утворено комісії з розгляду питань для надання компенсації.
  3. Робота таких комісій – приймання заявок, проведення експертизи житла та надання висновків.
  4. На компенсацію мають право громадяни України: власники житла, інвестори, спадкоємці, управителі багатоповерхівок.
  5. Позачергове отримання компенсації – багатодітні родини, особи з інвалідністю та учасники бойових дій.

Законом передбачено два варіанти компенсації за пошкоджене/знищене війною житло:

  1. Підлягає відновленню – власнику надаються кошти на відновлення або фінансуються будівельні роботи з відновлення.
  2. Не підлягає відновленню – фінансується нове будівництво.

У своєму Telegram-каналі авторка законопроєкту, народний депутат та лідер фракції Слуга народу Олена Шуляк детально пояснила, на які варіанти нового житла можуть розраховувати громадяни, що втратили свою власність під час війни.

– Нове житло має бути аналогічної житлової площі, але не більше 150 кв. метрів, у тому ж населеному пункті або за бажанням в іншому, але аналогічної категорії. Можна отримати житло вищої вартості, профінансувавши різницю самостійно. Можна обрати забудовника з-поміж тих, хто підписав договір з розпорядниками фонду. Компенсація на ремонт визначається за результатами оцінювання. Гранична сума компенсації не може перевищувати вартості будівництва нового житла.

Олена Шуляк також зауважила, що заявки про пошкоджене житло можна подати у найближчому ЦНАПі, заповнити її разом із нотаріусом або ж скористатися застосунком Дія.

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Фото: УНІАН

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