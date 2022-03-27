Російська армія готова втекти з України, а для їхнього втримання Кремль починає вигадувати нові “обіцянки”. Про це свідчать чергові розмови загарбників, які змогла перехопити Служба безпеки України.

За даними СБУ, спочатку російським військовим обіцяли перемогу за три дні. Потім командири тримали своїх вояків, обіцяючи ротацію (заміну або взаємозаміну особового складу та підрозділів). Одним військовим говорили про поїздку додому 19 березня, а іншим – 25 березня.

Проте після цього реальної можливості здійснити ротацію найманці РФ так і не знайшли. Для тих ворожих військовослужбовців, які під натиском Збройних сил України поступово втрачають надію, придумали нову дату – кінець місяця.

– Паніка якась. Не можу більше. Я тут нікому не потрібен, – розповів один із загарбників своїй дружині у Росії.

Російський військовий намагається їй донести, що для нього стало нестерпним подальше перебування на війні проти України.

– Щоразу я прокидаюся з такою радістю, що я прокинувся. У Сирії такого не було. Ти розумієш? У Сирії таких моментів навіть не було, – розповів він.

У Службі безпеки України наголосили, що чим довше російські військові залишатимуться на нашій території – тим важче їм буде прокинутися живими.