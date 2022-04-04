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Факты / Мир

Результат 14 лет уступок РФ: Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу

Анастасия Гевко редактор ленты
Результат 14 лет уступок РФ: Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 39 дня войны Украины с Россией пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози в освобожденную от российской оккупации Бучу.

– Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок. Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, совершивших это против наших людей. Кроме тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности, – отметил президент.

Он подчеркнул, что мир уже видел много военных преступлений в разное время и на разных континентах, однако “пора сделать все, чтобы военные преступления российских военных стали последним проявлением такого зла на земле”. 

– Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей. Будет найден и наказан, – сказал Владимир Зеленский.

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