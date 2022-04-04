Згідно з поки ще офіційно непідтвердженими даними, в результаті вогневого удару ВМС України серйозне пошкодження отримала гордість Чорноморського флоту Росії – фрегат Адмірал Ессен. Про це повідомило українське видання Дума.

Відомо, що цей корабель неодноразово випускав ракети по мирних українських містах, зокрема по Одесі.

Трохи історії

Адмірал Ессен – другий фрегат проєкту 11356Р, перебував на озброєнні Чорноморського флоту Росії і входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів.

Названий на честь адмірала Російського імператорського флоту, командувача флотом Балтійського моря під час Першої світової війни Миколи Оттовича фон Ессена (1860-1915).

Фрегат Адмірал Ессен був закладений 8 липня 2011 року на стапелі ПСЗ Янтар у Калінінграді. 7 листопада 2014 року був спущений на воду.

Бойовий шлях

У травні-червні 2017 року брав участь у ракетних ударах по сирійських провінціях Пальмірі й Хамі.

Також брав участь у незаконних обстрілах українських військових і цивільних об’єктів у ході вторгнення Росії в Україну.

За попередніми даними, пошкоджений 3 квітня 2022 року українськими Військово-морськими силами з берегового ракетного комплексу Нептун.

Тактико-технічні характеристики

Екіпаж фрегата Адмірал Ессен становить 180 осіб, може взяти на борт 20 морських піхотинців.

До складу озброєння входять:

артилерійська установка А-190 калібру 100 мм;

зенітні ракетні та артилерійські комплекси;

торпедні й протичовнові засоби ураження;

високоточні крилаті ракети Калібр, якими окупанти намагаються знищити мирні українські міста.

Джерело: за матеріалами ЗМІ