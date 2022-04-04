У неділю, 3 квітня, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch”підтвердила злочини окупантів РФ в Україні. Повідомляється, що є як усні, так і задокументовані свідчення про воєнні злочини російських агресорів.

Уточнюється, що випадки порушень російськими військовими законів воєнного часу щодо мирних жителів помітили на тимчасово окупованих територіях Чернігівської, Харківської та Київської областей України.

– До них належать випадок повторного зґвалтування; два випадки страти без належного судового розгляду, одна з шести осіб, інша – одна людина; та інші випадки незаконного насильства та загроз щодо мирних жителів у період з 27 лютого до 14 березня 2022 року. Солдати також були причетні до грабежу цивільного майна, включаючи продукти харчування, одяг та дрова. Ті, хто вчинив ці зловживання, відповідають за військові злочини, – зазначають правозахисники.

Директор організації по Європі та Центральній Азії Х’ю Вільямсон заявив, що задокументовані випадки є “невиразною навмисною жорстокістю та насильством” щодо мирних жителів України.

Він закликав розслідувати всі ці зґвалтування, вбивства та інші насильницькі дії як військові злочини.

Усього вже встигли опитати особисто або по телефону 10 осіб, включаючи свідків, потерпілих та місцевих жителів.

Так, у Бучі Київської області окупанти захопили п’ятьох людей і стратили одного з них. Також солдати поставили п’ятьох чоловіків на коліна на узбіччі дороги, натягли їм футболки через голову та вистрілили одному з чоловіків у потилицю.

У селі Старий Биків Чернігівської області затримали і стратили щонайменше шість осіб.

У селі Забуччя Київської області російський військовослужбовець погрожував розстріляти двох мирних жителів після обшуку будинку та виявлення у дворі мисливської рушниці та бензину. Однак інший солдат втрутився і завадив вбивству.

У селі Ворзель на Київщині агресори кинули димову шашку у підвал, а потім застрелили жінку та 14-річну дитину, коли вони виходили з підвалу, де вони перебували в укритті.

На Харківщині в школі окупант неодноразово зґвалтував жінку, а також порізав її обличчя ножем.

– Багато українських громадян, з якими ми розмовляли, розповідали, що російські військові забирали їжу, дрова, одяг та інші предмети, такі як бензопили, сокири та бензин. Усі сторони збройного конфлікту в Україні зобов’язані дотримуватися міжнародного гуманітарного права або законів війни, зокрема Женевських конвенцій 1949 року, Першого додаткового протоколу до Женевських конвенцій та звичайного міжнародного права, – підкреслили правозахисники.

Повідомляється, що закони війни забороняють умисне вбивство, зґвалтування та інші види сексуального насильства, катування та нелюдське поводження із захопленими комбатантами та цивільними особами, які перебувають під вартою. Пограбування та мародерство також заборонені.

– Будь-хто, хто наказує або навмисно вчиняє такі дії або допомагає їм і підбурює до них, несе відповідальність за військові злочини. Командувачі військ, які знали або мали підстави знати про такі злочини, але не намагалися їх зупинити або покарати винних, несуть кримінальну відповідальність за військові злочини у порядку відповідальності командування, – наголошується у звіті.

Вільямсон підкреслив, що Росія має міжнародно-правове зобов’язання неупереджено розслідувати передбачувані військові злочини її солдатів.

Він закликав російських командирів визнати, що неприйняття заходів проти вбивств та зґвалтувань може спричинити особисту відповідальність за військові злочини в рамках відповідальності командування.