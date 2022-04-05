Укрзалізниця опублікувала графік відправлення евакуаційного поїзда з Дніпра 5 квітня 2022 року. За всіма змінами, а також розкладом додаткових поїздів для евакуації ви можете стежити тут – https://uz-vezemo. com/.

Розклад потягів з Дніпра

04:45 – №38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1*

06:23 – №795/796 Дніпро – Харків-Пас.*

09:12 – №5/6 Івано-Франківськ – Запоріжжя-1*

10:30 – №901/902 Дніпро – Хелм*

14:26 – №42/41 Дніпро – Трускавець*

16:39 – №6/5 Запоріжжя-1 – Івано-Франківськ*

19:10 – №54/53 Дніпро – Одеса-Головна*

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп

23:11 – №37/38 Запоріжжя-1 – Київ-Пас*

* квитки в продажу

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога. Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.